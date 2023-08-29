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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики Warframe рассказали о нескольких обновлениях и запустили летний ивент
Игра развивается.

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Разработчики из студии Digital Extremes в рамках всё той же TennoCon 2023 представили не только геймплей многопользовательской ролевой игры Soulframe, но и выпустили несколько новостей по хорошо известной Warframe.

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Прежде всего, в рамках конференции состоялся показ обновления Abyss of Dagath («Бездна Дагас»), которое расскажет новую историю в стиле Наберуса. Данный апдейт добавит в игру новый варфрейм — Дагас. В качестве оружия он использует новый меч и плеть, а своим внешним видом и суперспособностями он напоминает о конном компаньоне из Дувири.

Разработчики собираются реализовать в Abyss of Dagath переработанную систему компаньонов, изменённого Гидроида и прочие мелкие геймплейные улучшения. Ещё из приятного: автоматический ближний бой, удаление повреждённых модификаций и оружия MK-1, а также пересмотр получения фокуса. Апдейт должен выйти в октябре текущего года, а в сентябре его авторы устроят дополнительный показ всех наработок.

Ещё одно обновление, которое анонсировали на TennoCon 2023, называется Whispers in the Walls (оно же «Шёпот в стенах»). В сюжетном плане оно посвящено противостоянию Альберта Энтрати и Человека в Стене. Апдейт добавит в игру новую фракцию под названием Murmor (Ропот). Разработчики утверждают, что это крупнейшее обновление Изначальной Системы с момента выхода «Парадокса Дувири». Релиз должен состояться грядущей зимой.

Наконец, Digital Extremes показали обновление Warframe: 1999, которое должно выйти в будущем году. Как понятно из названия, игроков отправят в прошлое, чтобы раскрыть мотивы исследований Энтрати. Релиз должен состояться в 2024 году.

В рамках TennoCon 2023 авторы также объявили о запуске события «Знойные дни», которое продлится до 13 сентября. «Всего-то» нужно надеть надувной круг, экипировать Влаготрон и водяные бомбы и вернуться на пляжную арену. По ходу действа будут доступны четыре миссии «Сигнал тревоги», за выполнение которых можно будет получить кредиты и прочие вещи. Причём, из эксклюзивных внутриигровых бонусов будут попадаться как старые, так и новые награды.

#warframe #digital extremes
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