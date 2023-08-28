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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: 30 минут геймплея ролевой онлайн-игры Soulframe от разработчиков Warframe
Не Warframe единым, так сказать.

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Разработчики из студии Digital Extremes показали реальный игровой процесс Soulframe — своей условно-бесплатной MMORPG, вдохновлённой классическим произведением «Принцессой Мононоке» Хаяо Миядзаки. Представленное геймплейное видео даёт понять, как в игре будет выглядеть боевая система, локации и персонажи.

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В ходе общения с журналистами создатели Soulframe рассказали, что данный проект делается специально для любителей исследований и PvE-сражений. Девелоперы посчитали нужным подчеркнуть, что наличие слова «Soul» в названии никак не связано с желанием вдохновиться творчеством FromSoftware.

Специально для PvE-контента в игре проектируются сети процедурно генерируемых пещер, а общий темп геймплея значительно ниже, чем у Warframe. Напомним, Digital Extremes также занимается поддержкой и развитием данного популярного онлайн-экшена от третьего лица.

Soulframe выйдет только в 2024 году, с полным списком целевых платформ разработчики разберутся чуть позже. Дополнительные подробности о проекте будут представлены, опять же, только в 2024 году.

#warframe #digital extremes #soulframe
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