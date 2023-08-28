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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен Lords of the Fallen отправили «на золото», поэтому релиз точно состоится 13 октября
Это и перезапуск, и сиквел одновременно.

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Ролевой экшен Lords of the Fallen отправлен «на золото» — информацию об этом разработчики опубликовали в официальном сообществе Steam. Там же сообщается, что с 28 августа авторы начнут публиковать дневники разработки, в которых постараются ответить на самые актуальные вопросы от игроков.

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Lords of the Fallen — это одновременно перезапуск и сиквел вышедшей в 2014 году первой части. Действие нового проекта происходит спустя тысячу с лишним лет после событий первой части. Поклонников жанра вновь ждёт огромный мир в совершенно новом ролевом экшене в антураже тёмного фэнтези.

«После эпохи жестокой тирании демон-бог Адыр наконец был побежден. Но боги не гибнут навеки. И теперь, века спустя, близится воскресение Адыра. Станьте одним из знаменитых Темных крестоносцев и отправляйтесь в путь мирами мёртвых и живых в этой масштабной ролевой игре, где вас ждут грандиозные битвы з боссами, быстрые и сложные поединки, захватывающие встречи с персонажами и глубокое погружение в сюжет. Будет ли ваша легенда светлой… или темной? Осмельтесь надеяться», — гласит официальное описание проекта.

Lords of the Fallen предложит игрокам отправиться в новое эпическое приключение в огромном и сложном мире, который как минимум в пять раз больше мира оригинальной игры. В проекте будет возможность полностью настроить внешний вид персонажа, пользуясь широким набором визуальных опций, но прежде нужно будет выбрать один из девяти классов.

Lords of the Fallen сможет также похвастаться масштабной одиночной кампанией, проходить которую можно будет как самостоятельно, так и вместе с другом в режиме бесперебойной кооперативной онлайн-игры.

Ключевые особенности Lords of the Fallen:

  • отправляйтесь в два огромных параллельных мира: мир живых… и мертвых;
  • освойте сложную систему быстрого и подвижного боя;
  • побеждайте в эпических и грандиозных битвах с боссами;
  • совершайте сокрушительные магические атаки и усиливайте персонажа;
  • пригласите второго игрока присоединиться к вашей кампании в бесперебойном многопользовательском режиме онлайн;
  • встречайте множество персонажей, которые охотно предлагают сомнительную помощь;
  • полностью настраивайте своего уникального персонажа;
  • выберите один из 9 стартовых классов персонажей, таких как Knight, Rogue и Fire Apprentice.

Lords of the Fallen поступит в продажу 13 октября текущего года на ПК и консолях.

#ci games #lords of the fallen #hexworks
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