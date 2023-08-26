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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Epic Games анонсировала программу поддержки разработчиков в EGS со 100 % дохода за эксклюзивное размещение
Хороший вариант, но есть ограничения.

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Компания Epic Games анонсировала программу для разработчиков и издателей «Первый релиз в Epic». В рамках данной партнёрской программы у начинающих девелоперов будет возможность эксклюзивно разместиться в магазине EGS, получая в первые шесть месяцев после релиза 100 % выручки вместо 88 %. Заявлены также и другие «плюшки».

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Например, для пользователей сервиса товары, участвующие в программе «Первый релиз в Epic», будут отображаться в магазине с новыми эксклюзивными значками на главной странице и в специальных коллекциях. Помимо этого, в отдельных случаях товары могут быть представлены в рамках соответствующих кампаний внутри магазина, включая распродажи, события и авторские статьи.

Разработчик может рассчитывать, что товар, участвующий в программе, будет получать преимущество от постоянного показа на протяжении всего его «Первого релиза в Epic».

Из других особенностей «Первого релиза в Epic» можно отметить следующее:

  • в программе могут участвовать игры, которые вышли не раньше 16 октября 2023 года;
  • после шести месяцев доля создателей игры снизится до 88 %;
  • правило об эксклюзивности не учитывает собственные сервисы издателей и разработчиков — игра может продаваться на такой площадке, но оставаться участницей «Первого релиза в Epic».

Доступ к программе должен открыться в октябре текущего года.

#epic games #epic games store
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