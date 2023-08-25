Шутки шутить будем?

Настало время обновить информацию по объёму сборов для создания космического симулятора Star Citizen, поскольку повод получился более чем убедительный. По данным с официального сайта игры, сборы от «донатеров» превысили отметку в $600 миллионов. Такую сумму авторы смогли собрать спустя 11 лет с момента запуска краудфандинговой кампании, которая стартовала в сентябре 2012 года.

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Прирост новых адептов творчества команды Cloud Imperium Games можно считать достаточно стабильным: с февраля 2023-го авторам удалось привлечь ещё $50 миллионов. Общее количество зарегистрированных аккаунтов в сети почитателей Криса Робертса превысило 4,76 миллиона.

Star Citizen обосновался на первом месте среди самых дорогостоящих проектов в игровой индустрии. Напомним, даты релиза у него до сих пор нет. В производстве также находится масштабная одиночная сюжетная кампания, которую планируют выпустить до выхода сетевого модуля. Сроки постоянно переносятся, что выйдет по итогу — очень интересно.