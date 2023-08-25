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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Градостроительный симулятор SteamWorld Build про побег роботов выйдет 1 декабря
Есть новый трейлер.

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Компании Thunderful Development и Thunderful Publishing озвучили дату выхода своего градостроительного симулятора с элементами стратегии SteamWorld Build. По такому случаю, как водится, был представлен отдельный трейлер.

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Проект поступит в продажу 1 декабря текущего года, он предложит игрокам возвести целый город для роботов посреди безжизненной пустыни. Вся «движуха» в поселении имеет одну глобальную цель — постройка ракеты, которая поможет всем причастным покинуть планету и удрать от апокалипсиса.

Процесс строительства города в SteamWorld Build смоделирован достаточно подробно. Игрок должен будет копать землю, возводить дома для своих граждан-пароботов, кормить своих подопечны и даже организовывать для них досуг.

Использование находящихся под землёй ресурсов и обильных руд, погребённых в шахте, поможет в расширении города. Игрок также должен будет стимулировать новые жилые уровни присоединяться к поиску, чтобы копать ещё глубже, раскапывать несметные богатства и готовиться к побегу.

С ростом поселения начнут появляться новые виды паровых персонажей с уникальными потребностями. Для того, чтобы все были довольны, нужно убедиться, что все работают изо всех сил. Для этого необходимо покупать предметы для повышения эффективности зданий, обеспечивать непрерывное движение потока товаров вверх и вниз по шахте, ускорять шахтеров с помощью поощрительных разрядов электричества. Или просто выполнять обмен на местном вокзале с целью получения всего необходимого — возможны варианты, что хорошо.

SteamWorld Build поступит в продажу 1 декабря на ПК (Steam, Epic Games Store), Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. С первого дня после своего проявления проект пропишется в сервисе Game Pass, текстовый перевод на русский язык будет в комплекте.

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