Игра выйдет до конца октября 2023-го.

Разработчики из студии Don’t Nod определились с точной датой релиза Jusant — приключения про восхождение на высокую башню. Проект должен поступить в продажу 31 октября, информация раскрывается в свежем геймплейном видео от Game Informer.

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Jusant — это медитативная атмосферная игра с элементами головоломки про скалолазание. Она предложит пользователям взобраться на невообразимо высокую башню. По пути следования герою встретятся различные биомы и следы давно исчезнувшей цивилизации. Восхождение будет происходить в компании с Балластом — компаньоном главного героя, которые умеет пробуждать природу и указывать на расставленные везде подсказки.

Авторы Jusant действительно очень сильно проработали тему скалолазания. В игре нужно будет модернизировать экипировку для скалолазания, следить за показателем выносливости и перемещаться по загадочной и постоянно меняющейся башне. По мере продвижения по ключевому гигантскому объекту игрок будет оттачивать свои навыки, исследовать альтернативные пути следования и находить подсказки о том, что произошло в здешнем мире.

«Играйте в своем собственном темпе. Поднимаясь, вы встретите захватывающие дух биомы, наполненные флорой и фауной, в сопровождении мирного и атмосферного саундтрека. Приготовьтесь к засушливым, ветреным склонам, ищите убежище в туннелях, освёщенных только биолюминесценцией, и многое другое», — гласит официальное описание проекта.

Jusant поступит в продажу на ПК (Steam, Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S уже 31 октября. Проект, для которого заявлен текстовый перевод на русский язык, также пополнит собой библиотеку игрового сервиса Game Pass.