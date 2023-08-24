Игру также дали опробовать на gamescom 2023, вопросы остались.

Очередные слухи про S.T.A.L.K.E.R. 2 в очередной раз подтвердились: игра не выйдет в текущем году, разработчики официально перенесли её на первый квартал 2024 года. По случаю установления новой даты релизы был продемонстрирован новый трейлер.

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В самом трейлере показали несколько локаций, перестрелки, взаимодействие с аномалиями и пару кинематографических вставок. Видео также даёт понять, как в игре будут выглядеть враги: монстры, заражённые животные и бандиты. Совсем уж немного времени уделили возне в инвентаре и перестрелкам в тёмное время суток.

Некоторые журналисты уже успели опробовать на выставке gamescom 2023 привезённую демоверсию и остались в смешанных чувствах. Второй S.T.A.L.K.E.R. показался отдельным авторам довольно сложным шутером, который можно сравнивать даже с Dark Souls: враги очень быстро расправляются с героем, а здешнее окружение и мир не дают расслабиться ни на секунду.

Например, журналист издания PCGamesN назвал проект довольно реалистичным, брутальным и требовательным к игроку. ВО время прохождения демоверсии автору приходилось постоянно оценивать обстановку, экономить патроны и продумывать каждое сражение. Встречи с некоторыми монстрами и вовсе стоит избегать, поскольку они моментально «уделывали» главного героя.

Журналист PC Gamer подтвердил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — действительно сложная игра, при прохождении демоверсии которой он мог погибнуть минимум 5 раз. Рецензент использовал все аптечки и с горем пополам прошёл небольшую демоверсию. Сложность отозвавшиеся авторы назвали плюсом шутера.

А вот уже техническое состояние второго «Сталкера» пока вызывает вопросы. Все журналисты, которые успели познакомиться с «демкой», жаловались на многочисленные баги, которые напоминали о себе при изучении практически всех составных частей игры. Были проблемы с диалогами, странным поведением оружием во время стрельбы, отсутствием важных анимаций у врагов и, что самое главное, с производительностью.

Так, автор издания GameStar считает, что версия S.T.A.L.K.E.R. 2, привезённая на gamescom 2023, получилась слишком недоработанной. «Игру нельзя выпускать в таком виде», — подытожил автор. У игры, если что, точной даты релиза нет, но зато теперь мы знаем про дату выхода — 1 квартал 2024 года.