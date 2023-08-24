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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирован Grime II — сиквел самобытной метроидвании про щупальца, превращения и исследования
Немного странный набор, да?

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Разработчики из студии Clover Bite анонсировали Grime II — сиквел мрачной метроидвании с элементами Souls-игр. Информация об анонсе появилась в официальном микроблоге проекта. Во второй части игроки будут проходить сюжетную кампанию вместе с таинственным Бесформенным, хотя в прошлый раз за всех отдувался странный персонаж с чёрной дырой вместо головы.

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Во второй части Grime авторы продолжат экспериментировать с боевой системой, добавляя туда неожиданные решения и уникальные приёмы. Герой будет использовать окружение для победы над боссами, а также для других сражений и просто для исследования мира и персонажей.

Grime II будет побуждать игрока к созданию своего уникального стиля боя, предоставляя ему разные способности на выбор, оружие и формы для, кхм, Бесформенного. Подвергать морфингу тело героя обязательно придётся, поскольку для эффективной расправы над врагами крайне важно узнать его слабые стороны.

В Grime II в ход можно будет пустить щупальца Бесформенного, которые позволяют парировать атаки и призывать монстров. При призыве пригодится механика поглощения поверженных врагов. Авторам крайне важно было создать максимально вариативную боевую систему, и на словах у них это неплохо получилось.

Как оно выйдет на деле — узнаем когда-нибудь позже. Сотрудники Clover Bite пока не торопятся раскрывать точную дату релиза, а среди целевых платформ имеется только ПК (у игры есть своя страница в Steam). А ещё разработчики собираются в ближайшее время выпустить первую Grime на консоли Nintendo Switch, не забывая также про третье DLC.

#clover bite #grime ii
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