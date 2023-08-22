В ней якобы содержатся те, кто могут повлиять на конфликт.

Одним из гвоздей программы в рамках Gamescom 2023 должна была стать Call of Duty Modern Warfare III — третья часть переосмысления «современной» подсерии культовой франшизы. Поскольку основная тема сюжета Modern Warfare III — это, конечно же, противостояние каноничным злым русским, то и миссия, которую разработчики выбрали для премьерной демонстрации, соответствует посылу. В ней специальная группа оперативников США проводит «Операцию 627» и высаживается неподалёку от тюрьмы строгого режима в вымышленном государстве Кастовия (по сути, маленькая Россия) и берёт её (тюрьму) штурмом.

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По сюжету, в тюрьме содержатся заключённые, освобождение которых может изменить ход конфликта. Сама миссия полна «развесистой клюквы» и демонстрирует русскоговорящих сотрудников и охранников тюрьмы строгого режима как некомпетентных детей, для которых любая нештатная ситуация — это конец света. В данном случае практически в прямом смысле этого выражения. Впрочем, удивительного в этом нет ничего: игры серии Call of Duty последних лет — они об этом.

Релиз Call of Duty Modern Warfare III состоится 10 ноября. В России и Беларуси, понятное дело, только окольными путями или же через общеизвестные файлообменные ресурсы. Второе, учитывая, что наших денег Activision не хочет в принципе, предпочтительнее.