Мрачненько.

Разработчики из студии Tarsier совместно с издательством Bandai Namco анонсировали Little Nightmares III — третью частью приключений с нагнетанием саспенса. Анонс состоялся в рамках церемонии открытия выставки gamescom 2023, проект был представлен отдельным трейлером с демонстрацией игрового процесса.

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Про саму игру на сегодняшний день известно достаточно мало, подробности явно будут чуть позже. Но уже по дебютному трейлеру стало понятно, что героев в этот раз будет два. И больше никаких жёлтых накидок — костюмы персонажей более мрачные.

Little Nightmares III выйдет на ПК и консолях когда-нибудь в 2024 году. У игры пока даже нет своей страницы в Steam — по крайней мере, на момент написания данного материала точно не было.