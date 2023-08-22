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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Опубликован релизный трейлер Armored Core VI: Fires of Rubicon
Красивый и зрелищный.

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Разработчики из FromSoftware опубликовали релизный трейлер своего грядущего ролевого экшена Armored Core VI: Fires of Rubicon. Проект должен поступить в продажу уже после завтра, 24 августа, на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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Сам трейлер — ещё одна нарезка с реальными геймплейными кадрами про битвы огромных роботов, пилотируемых людьми. Авторы также показали драматичные вставки со сборкой роботов в огромном цеху с нарочито точечной подсветкой корпусов и атмосферными огнями проблесковых маячков.

В грядущей Armored Core VI: Fires of Rubicon игроки смогут управлять собственными мехами в скоростных сражениях, где можно двигаться в любом направлении, и попробовать добиться победы, используя преимущества сложных участков и подвижность мехи на земле и в воздухе.

Игра позволяет подстраивать меху под собственный стиль управления. Выбор тех или иных деталей не только меняет атаки мехи, но и напрямую влияет на её движения и стиль боя, позволяя выбирать для каждого задания особую стратегию.

Также игра постарается удивить пользователя сражениями с мощными боссами на близкой и дальней дистанции с использованием широкого спектра наступательных и оборонительных тактик.

#fromsoftware #armored core vi fires of rubicon
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