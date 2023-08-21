По роману Станислава Лема «Непобедимый», если кто забыл.

Разработчики из студии Starward Industries совместно с издательством 11 bit studios определились с датой выхода The Invincible — философского сюжетного приключения по фантастическому атомпанковому миру писателя Станислава Лема. Игроки смогут отправиться исследовать планету Регис III уже с 6 ноября текущего года.

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Главная героиня The Invincible — квалифицированный и смышлёный астробиолог Ясна, которая отправилась в экспедицию по спасению пропавших членов экипажа. По ходу действия героине придётся столкнуться с «поразительными научными феноменами» на жуткой планете. Девушка будет находить фрагменты утраченного и докладывать своему астрогатору, голос которого станет поддерживать Ясну в трудную минуту.

Разработчики предлагают погрузиться в атмосферу атомпанка, используя различные инструменты, такие как дальномер и датчик движения. Ясна будет передвигаться по уникальным местам на транспортном средстве, используя реалистичные аналоговые технологии в ретро-футуристичном мире.

The Invincible – игра от первого лица по мотивам культового романа «Непобедимый», написанного известным автором научной фантастики, польским футурологом Станиславом Лемом.

«Роботы, люди... Решайте сами, стоит ли взаимодействовать с населяющими Регис III существами… а если стоит, то как? Друг, спутник? Враг? До спуска на поверхность этой планеты вы и не подозревали, что могут значить эти слова.

Во вселенной есть места вроде Региса III, не готовые к нашему прибытию. Мы и сами к ним не готовы. И все же наш космический корабль неотвратимо движется к своей цели, а наши истории и судьбы сойдутся в одной мертвой точке», — гласит официальное описание проекта в Steam.

The Invincible поступит в продажу на ПК, PS5, Xbox Series X и S.