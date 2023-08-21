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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Пиксельный экшен-платформер Replaced от белорусской инди-студии Sad Cat в очередной раз перенесли — теперь на 2024 год
Главное, чтобы проект вышел.

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В Сети появился финансовый отчёт издательства Thunderful Games, который «засветил» даты релиза сразу для нескольких игр. Особое внимание привлекает к себе ситуация с пиксельным экшен-платформером Replaced от белорусской инди-студии Sad Cat — релиз игры перенесли на будущий год. Но речь идёт о данных из отчёта, сами девелоперы на момент написания данного материала не прокомментировали ситуацию.

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Дату релиза Replaced меняли и раньше —платформер собирались выпустить в 2023-м после такого же переноса. Действие игры происходит в альтернативной Америке 1980-х, главным героем выступи искусственный интеллект R.E.A.C.H., запертый в человеческом теле.

Авторы Replaced расскажут игрокам о мире, пережившем ядерную катастрофу. После такого чрезвычайного события много людей оказалось по другую сторону закона, поскольку только это гарантирует выживание.

«Повсюду коррупция и жадность, а те, кто получил власть, видят в людях и их органах всего лишь валюту. Replaced — это приключение для одного игрока со зрелищными перемещениями, динамичными боями и пиксель-артом. Его действие разворачивается в суровом и непростом мире в стиле киберпанк, где антиутопия встречается с альтернативной историей. Исследуйте этот мир и раскройте его тайны в роли R.E.A.C.H., который начинает понимать, что за всё приходится платить», — гласит официальное описание проекта.

Replaced выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S. Мы не удивимся, если ближе к релизу выяснится, что от версии для Xbox One разработчики решили отказаться.

#thunderful games #replaced #sad cat
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