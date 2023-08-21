Информацию опубликовали сами разработчики.

Издательство 505 Games и разработчики из One More Level назвали точную дату релиза хардкорного слэшера от первого лица Ghostrunner 2. Сделали они это спустя несколько часов после появления даты в магазине Epic Games Store.

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Как сообщает инсайдер billbil-kun, слэшер будет доступен в трёх изданиях: стандартное за 40 долларов, Deluxe за 50 долларов и Brutal за 70 долларов. Полный состав изданий сообщат чуть позднее.

Возвращаясь к официальному анонсу даты выхода от самих разработчиков, обратим ваше внимание, что в Сети появился официальный трейлер Ghostrunner 2. Он даёт понять, что владельцы Brutal-издания получат доступ к проекту на 48 часов ранее.

Ghostrunner 2 — это хардкорный экшен, действие которого происходит во вселенной первой части. Условия не самые радужные: постапокалиптическое киберпанковое будущее. Тирания Хозяйки Ключей подошла к концу, и теперь в Башне Дхарма — последнем оплоте человечества — прольётся кровь. Игроку предстоит определить будущее человечества и сразиться с жестоким культом киберниндзя, возникшим на задворках Башни Дхарма.

Ghostrunner 2 получит субтитры на русском языке, авторы пообещали поддерживать проект минимум в течение года после релиза. Слэшер выйдет 26 октября на ПК, PS5, Xbox Series X и S.