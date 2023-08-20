Действительно.

Несколько дней назад глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил создать список запрещённых видеоигр. Предложение прозвучало на форуме «Армия-2023» в рамках круглого стола «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности».

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«Если в сценарий закладываются дурные идеи, надо просто запретить эти игры. У нас есть список запрещённых книг, ничего здесь нет дурного, мы же не сжигаем эти книги», — предложил тогда Валерий Фадеев. Идею раскритиковал депутат Госдумы Антон горелки, опубликовав заявление в своём Telegram-канале.

Горелкин отметил, что запреты в подобных случаях не работают. «Вместо этого нужно разрабатывать прозрачную систему возрастного рейтинга игровой продукции», — подытожил депутат у себя в Telegram-канале.

Напомним также, ранее Владимир Путин назвал предназначение видеоигр. По словам президента России, компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, воспитывать в людях общечеловеческие ценности и «не квасной патриотизм». Глава государства выразил уверенность, что видеоигры должны быть «на стыке искусства и образования».