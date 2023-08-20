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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Релиз автомобильного «выживача» Pacific Drive перенесли на 2024 год
Разработчики не хотят перерабатывать и уделять больше времени семье.

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Разработчики из Ironwood Studios совместно с издательством Kepler Interactive решили перенести релиз своего перспективного автомобильного «выживача» Pacific Drive на 2024 год. Данный проект предложит игрокам побороться за жизнь в Олимпийской зоне отчуждения, где машина — единственный шанс на спасение.

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Анонс проекта состоялся в прошлом году, тогда же авторы запланировали его выход до конца текущего года. Но сейчас они посчитали нужным перенести все релизные хлопоты на будущий год, мотивировав своё решение заботой о членах команды разработчиков. Дескать, переработки никому не нужны, от этого страдают семьи, а проект, который «становится лучше каждый день» сможет увлечь геймеров и в 2024-м.

Ironwood Studios обещает, что геймплей Pacific Drive будет по полной программе отрабатывать автомобильную тематику. Игроку придётся чинить свою колымагу, регулярно менять запчасти и собирать полезные материалы. Ему также придётся сталкиваться с непредсказуемыми опасностями странного мира, который меняется с каждой новой вылазкой. А ещё в игре нужно будет собирать ресурсы для создания нового оборудования для авто и конструировать всякое в гараже. К слову, именно последний и будет главным убежищем для выжившего.

Действие Pacific Drive развернётся на северо-западном побережье Тихого океана, которое заполонили разного рода аномалии. Выжившему предстоит исследовать тайны Олимпийской зоны отчуждения, разыскивая остатки экспериментов таинственного Бюро. Ему будут встречаться аномалии, а ещё загадочные фигуры в темноте, движущиеся груды металлолома и «возвышающиеся из земли громадины» — каждый новый заезд преподнесёт свои сюрпризы. В Зоне ничто не сравнится по разрушающей силе с бурей: от сокрушительных вихрей нужно прятаться, ведь они сметают всё на своем пути.

Pacific Drive выйдет в начале 2024 года на ПК (Steam, Epic Games Store) и PlayStation 5. Заявлена поддержка русского языка (субтитры). Новый трейлер можно будет глянуть во время Future Games Show, которое начнётся 23 августа в 21:00 по Москве.

#ironwood studios #pacific drive #kepler interactive
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Видео: геймплейный трейлер Pacific Drive про выживание в зоне отчуждения в компании с автомобилем
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