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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
War Thunder Mobile вышла на iOS и Android — по случаю релиза разработчики приготовили подарки
Фанаты большой версии тут?

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Разработчики из Gaijin Entertainment сообщили, что онлайн-экшен War Thunder Mobile уже доступен как на iOS, так и на Android по всему миру. Дополнительно проект доступен для скачивания на своём официальном сайте в виде APK-файла.

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Мобильная версия War Thunder очень долго шла к релизу, также за последние шесть месяцев проект пережил несколько этапов альфа- и бета-тестирования. Данные мероприятия помогли улучшить многочисленные аспекты онлайн-экшена, включая интерфейс, систему поиска союзников и персонализации техники. Наконец, за последние полгода игра получила два крупных апдейта с новыми танками, кораблями, самолётами и, разумеется, картами.

Создатели War Thunder Mobile пообещали, что их детище будет на регулярной основе получать дополнительные порции контента — с новой техникой, картами и техническими правками. Причём, речь идёт не только о многочисленных заимствованиях из большой War Thunder, но и об уникальных для мобильной версии ивентах и технике.

По случаю полноценного релиза War Thunder Mobile разработчики решили устроить праздничную раздачу. Всем игрокам, которые зайдут в онлайн-экшен до 29 августа, выдадут в пожизненное пользование американский эсминец USS Nicholas вкупе с танковым взводом французской бронетехники в уникальных камуфляжах.

#gaijin entertainment #war thunder mobile
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