Что для продукта от Bethesda Game Studios кажется фантастикой. Скорее всего, фантастика это и есть.

Что объединяет все видеоигры от Bethesda Game Studios независимо от сеттинга, года выпуска и бюджета? Правильно: пренебрежение к багам. Многие геймеры даже завели себе за правило ждать минимум год с момента выхода ролевой игры от Bethesda, прежде чем разработчики не выявят и не исправят самые серьёзные огрехи, а также пока сообщество не подключится к этому процессу со своими неофициальными патчами. Так было с Oblivion, Fallout 3, Skyrim, Fallout 4, но так, по всей видимости, не будет со Starfield. Если, конечно, верить обозревателю Тайлу Маквикеру, опробовавшему предрелизную пресс-версию новинки.

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По словам Маквикера, он наиграл в Starfield уже пятнадцать часов, но не столкнулся ни с одним багом — даже из числа малейших и самых безобидных. Помимо этого Маквикер отметил достойное визуальное исполнение Starfield, качественную проработку игрового мира, но раскритиковал игровое вступление, которое кажется весьма перегруженным и несвязным.

Напомним, что изначально Starfield должна была выйти в «магическую дату» 11.11.22, однако впоследствии релиз в целях доработки проекта отложили почти на год. Ожидание, впрочем, уже почти завершено: отправиться в космическое приключение можно будет 6 сентября. В России и Беларуси, понятное дело, только окольными путями или же через известные файлообменные ресурсы. Российских и белорусских денег в Microsoft, которая теперь владеет ZeniMax, а через неё и Bethesda, не хотят, ну а раз не хотят, то и не надо навязываться.