Для истинных ценителей, надо полагать.

Компания «М.Видео» объявила у себя в социальных сетях, что в сентябре в их магазине начнёт продаваться ролевая игра Starfield. Данный проект можно купить в двух комплектациях — обычной и коллекционной. Ориентировочные цены тоже озвучены, но что с ними будет в сентябре — ещё предстоит выяснить.

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Итак, при текущем курсе рубля стандартное дисковое издание Starfield можно будет купить за 8999 рублей. Коллекционное издание Constellation Edition в особом кейсе со стилбуком, нашивкой фракции «Созвездие», уникальными часам и цифровыми бонусами обойдётся своему будущему владельцу в 39999 рублей.

Напомним, релиз Starfield запланирован на 6 сентября. Покупатели расширенных изданий получат доступ к игре на пять дней раньше. А первые обзоры игры начнут выходить поздно вечером 31 августа, о чём мы писали вам совсем недавно.

Starfield выйдет на ПК, Xbox Series X и S. Игра также пополнит собой коллекцию Game Pass.