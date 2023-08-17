А вы покупали «лицензию» для этой консоли?

Компания Microsoft намерена с 29 июля будущего года отключить цифровой магазин с играми и дополнениями для консоли Xbox 360. У пользователей пропадёт возможность покупать любой контент, но всё, что он купил ранее, в его библиотеке останется и будет доступно для скачивания.

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Редмондцы объясняют данное решение желанием «сфокусироваться на развитии» и улучшении пользовательского опыта Xbox Series X|S и экосистемы вокруг данных устройств. Все купленные DLC и игры останутся в каталогах пользователей даже после отключения магазина.

Сетевые компоненты игр, покупка которых будет невозможна после 29 июля 2024 года на Xbox 360, продолжат свою работу и после означенной даты. Всё зависит исключительно от решения издателя или разработчика, которые захотят отключить серверы.

И ещё важный момент: игры и DLC с оригинального Xbox и Xbox 360, которые доступны по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X|S, можно будет купить и после 29 июля. Microsoft собирается до закрытия магазина Xbox 360 проводить распродажи игр для издателей, которые захотят принять в них участие.

Напомним, в ноябре текущего года исполнится 18 лет с момента запуска Xbox 360. Если вас закрытие магазина консоли каким-то образом касается, то переходите по данной ссылке за подробностями.