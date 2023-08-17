«No Russian» в наши дни звучит уже не так.

Придерживаясь современным тенденциям в плане презентации видеоигр, Activision травит геймерам душу в отношении Call of Duty Modern Warfare III. То арт покажет, то небольшой анонсирующий видеоролик, то ещё какие-то кадры. Сегодня, вот, очередь дошла до первого полноценного видеоролика с геймплейными кадрами новинки.

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По сюжету Call of Duty Modern Warfare III, капитан Прайс вместе оперативно-тактической группой 141 должен устранить угрозу, исходящую от русского военного преступника Владимира Макарова. Учитывая, в какой реальности мы существуем сегодня, темы противостояния русским в видеоиграх начинают набирать очередные, уже всем набившие оскомину обороты.

Релиз Call of Duty Modern Warfare III назначен на 10 ноября этого года. Что примечательно, на всех актуальных платформах, в том числе на консолях прошлого поколения, актуальность которых на сегодняшний день — это тема разве что для шуток.