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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Релиз Alan Wake 2 задержится на десять суток, чтобы не перенасыщать и без того загруженный новыми играми период
Подобные задержки совсем не смертельны. Особенно, если вспомнить, сколько времени пришлось ждать саму игру.

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Предполагалось, что Alan Wake 2 поступит в продажу 17 октября, но планы — это такая вещь, которая, как вы прекрасно знаете, в большинстве случаев не выдерживает столкновений с реальностью Вот и Remedy пришлось пусть и ненадолго, но всё же задержать выпуск Alan Wake 2, объявив о том, что он состоится десятью сутками позже — 27 октября.

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Официальная причина переноса релиза — чтобы не перенасыщать и без того крайне загруженный свежими игровыми релизами октябрь и дать возможность всем насладиться своими любимыми играми. Реальная же причина, как мы понимаем, лежит немного в иной плоскости: Remedy опасается, что Alan Wake 2 потеряется в огромном количестве более крупных и «мейнстримовых» проектов. И обвинять студию в этом, естественно, не стоит.

Напомним, что Alan Wake 2 создаётся в новом для серии жанре хоррора от третьего лица. Разработчики обещают, что проект станет самой крупной и технологичной игрой от Remedy. Ну, а так оно или нет, узнаем в конце октября.

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