Достойный результат.

Разработчики из студии Tango Gameworks рассказали, что количество игроков в их милый музыкальный экшен Hi-Fi RUSH превысило отметку в 3 миллиона. Соответствующая информация была обнародована девелоперами в микроблоге. Там же авторы поблагодарили фанатов за проявленный интерес к их ритм-экшену, подытожив всё фразой «Мы сделали это!»

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Напомним, о достижении предыдущей важной отметки в 2 миллиона игроков девелоперы из Tango Gameworks сообщали в марте текущего года. Получается, проект смог увеличить свою аудиторию на миллион за пять месяцев.

Релиз Hi-Fi RUSH состоялся 25 января текущего года на ПК, Xbox Series X и S. Проект был сразу же тепло принят публикой: как простыми игроками, так и прессой. Выход ритм-шутера получился особенным ещё и потому, что ни разработчики, ни издатель в лице Xbox не стали проводить традиционную рекламную кампанию, а просто отправили Hi-Fi RUSH навстречу игрокам.

Hi-Fi RUSH рассказывает историю начинающей рок-звезды Чая и его команды, которые решили бросить вызов злобной мегакорпорации. По здешней легенде, во время незаконного эксперимента Чаю по ошибке припаяли плеер к сердцу, поэтому парня признали «бракованным образцом». Поэтому ему пришлось отправиться сражаться за свободу в мире, где всё подчиняется музыкальному ритму — головоломки, враги, а также приколы и перепалки между персонажами.

«Дайте отпор полчищам роботов и двигайтесь в такт музыке, чтобы наносить удары в бит, выполнять эффектные приёмы и проводить совместные атаки с напарниками! Хотите похвастаться мастерством? Не сбивайтесь с ритма, чтобы заработать как можно больше очков.

Соберите отряд колоритных союзников и проникните в самое сердце бездушной корпорации, где встречи с вами ждут начальники всех отделов — от производства до рекламы и финансов. Каждый из них готов защищать доходы компании до последнего, так что приготовьтесь к сумасшедшим битвам под уникальный саундтрек!» — гласит официальное описание проекта в Steam.

Кстати, о магазине Valve: на момент написания данного материала у Hi-Fi RUSH было аж 97 % положительных отзывов из почти 16 тысяч написанных. Ритм-шутер также в прошлом месяце получил бесплатное обновление Arcade Challenge, которое добавило в клиент два новых режима. Доступ к последним открывается после прохождения сюжетной кампании.