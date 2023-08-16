Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Первые оценки стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew: полный восторг и очередной триумф разработчиков
Авторы ранее выпустили Shadow Tactics и Desperados III.

реклама

Сегодня, 16 августа, за день до релиза тактической стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew, в Сети появились обзоры от профильной прессы. Если коротко, то проект «зашёл» журналистам, но здесь нет ничего удивительного, если вспомнить, кто её создавал.

реклама

За создание «пиратской» стратегии отвечает независимая студия Mimimi Games, которая ранее подарила нам Shadow Tactics и Desperados III — два проекта в схожем с Shadow Gambit жанре, которые заслужили внимание у публики и получили высокие отзывы от игроков и журналистов.

На агрегаторе рецензий OpenCritic рейтинг игры составляет 85 % на основании 28 материалов прессы. Критики отметили хорошо реализованный антураж стратегии, глубокую атмосферу, интересных персонажей с уникальными способностями, а также продуманные карты. Причём, локации вызвали у журналистов особый восторг: каждая зона представляет собой хорошо спроектированную стелс-песочницу с высокой степенью свободы действий. А вот редкие проблемы с прокачкой и не самый выдающийся сюжет стали основными поводами для недовольства.

Shadow Gambit: The Cursed Crew — это стелс-стратегия, в которой игроку нужно собрать команду из проклятых пиратов на живом корабле-призраке. Магические силы здесь помогут справиться игроку с грозной армией Инквизиции, стоящей между командой и сокровищем легендарного капитана Мордехая.

«Начните свой путь с проклятым пиратом Афией и ищите заветные чёрные жемчужины, чтобы набрать свою "неживую" команду. У всех восьми членов команды — своя история, личность и уникальные сверхъестественные способности. Волшебная пушка пиратки Гаэль запускает в воздух друзей и врагов, якорь мистера Меркьюри открывает порталы, а мифический меч Афии рассекает пространство и время.

Проверните эпичное ограбление и добудьте сверхъестественное загадочное сокровище, чтобы победить армию Инквизиции. Проникайте во вражеские крепости. Пробирайтесь в тыл врага. Ловко комбинируйте способности членов команды и тщательно продумывайте тактику, чтобы уничтожать врагов. Почувствуйте себя стратегическим гением, когда идеально провернете свой план!» — гласит официальное описание проекта.

Shadow Gambit: The Cursed Crew поступит в продажу завтра, 17 августа, на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

#mimimi games #shadow gambit the cursed crew
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создатели Desperados III анонсировали тактический пиратский стелс-боевик Shadow Gambit The Cursed Crew
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
1
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Phenom II X4 - работа над ошибками
82
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
8
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
10
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Истребители США и Канады поднялись в воздух для перехвата шести российских самолетов в районе Аляски
30

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:18
Посмотри "Барби". Только вид руки Шеши спасёт тебя от того, чтобы не вырвало.
США больше не являются гегемоном, способным сохранить старый миропорядок — Strategist
REY_B_
20:15
С 1 августа все без исключения "западные" финансовые индексы снижаются. Американские... Европейские... Криптовалюты.... Всё это на ровном месте, при радужных прогнозах прикормленных "аналитиков". Так...
США больше не являются гегемоном, способным сохранить старый миропорядок — Strategist
Honkai star reil
20:15
Не говори так , какая-нибудь девочка тоже с ограниченной возможностями возможно в меня влюбиться
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Инпасибл
20:12
кызы, от ты балбес опять попался на вранье Хева не может быть Оглы она только кызы
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Honkai star reil
20:10
Хева Тант оглы?
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
NOFX
20:10
Да есть уже от Acer и LG. Матрица понятно чья в принципе:)
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Инпасибл
20:09
а я хева
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Honkai star reil
20:09
Это настоящее моё имя шишенбек тант оглы
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Инпасибл
20:08
это не имя, настоящее ?
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Honkai star reil
20:08
Шеша
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем