Авторы ранее выпустили Shadow Tactics и Desperados III.

Сегодня, 16 августа, за день до релиза тактической стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew, в Сети появились обзоры от профильной прессы. Если коротко, то проект «зашёл» журналистам, но здесь нет ничего удивительного, если вспомнить, кто её создавал.

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За создание «пиратской» стратегии отвечает независимая студия Mimimi Games, которая ранее подарила нам Shadow Tactics и Desperados III — два проекта в схожем с Shadow Gambit жанре, которые заслужили внимание у публики и получили высокие отзывы от игроков и журналистов.

На агрегаторе рецензий OpenCritic рейтинг игры составляет 85 % на основании 28 материалов прессы. Критики отметили хорошо реализованный антураж стратегии, глубокую атмосферу, интересных персонажей с уникальными способностями, а также продуманные карты. Причём, локации вызвали у журналистов особый восторг: каждая зона представляет собой хорошо спроектированную стелс-песочницу с высокой степенью свободы действий. А вот редкие проблемы с прокачкой и не самый выдающийся сюжет стали основными поводами для недовольства.

Shadow Gambit: The Cursed Crew — это стелс-стратегия, в которой игроку нужно собрать команду из проклятых пиратов на живом корабле-призраке. Магические силы здесь помогут справиться игроку с грозной армией Инквизиции, стоящей между командой и сокровищем легендарного капитана Мордехая.

«Начните свой путь с проклятым пиратом Афией и ищите заветные чёрные жемчужины, чтобы набрать свою "неживую" команду. У всех восьми членов команды — своя история, личность и уникальные сверхъестественные способности. Волшебная пушка пиратки Гаэль запускает в воздух друзей и врагов, якорь мистера Меркьюри открывает порталы, а мифический меч Афии рассекает пространство и время.

Проверните эпичное ограбление и добудьте сверхъестественное загадочное сокровище, чтобы победить армию Инквизиции. Проникайте во вражеские крепости. Пробирайтесь в тыл врага. Ловко комбинируйте способности членов команды и тщательно продумывайте тактику, чтобы уничтожать врагов. Почувствуйте себя стратегическим гением, когда идеально провернете свой план!» — гласит официальное описание проекта.

Shadow Gambit: The Cursed Crew поступит в продажу завтра, 17 августа, на ПК, PS5, Xbox Series X и S.