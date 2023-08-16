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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Релизный трейлер «карамельного» экшена En Garde! про талантливую фехтовальщицу и её проблемы
Стиль у игры занятный.

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Разработчики из независимой студии Fireplace Games опубликовали релизный трейлер «карамельного» ролевого экшена En Garde! В представленном видео главная героиня Адалия пинает во врагов бочки, отрабатывает с ними же эффектные приёмы фехтования, общается с персонажами и даже решает несложные головоломки.

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En Grande! — экшен, в которой авантюристке Адалии предстоит бросить вызов жестокому графу-герцогу и выступить против его тирании «с размахом». Разработчики обещают, что в этой игре есть красивые локации (скриншоты и видео это подтверждают), харизматичные персонажи и «поразительное количество» боевых шуток, которые должны перенести геймеров в «золотой век лихих комедий».

«Парируйте, отвечайте и бросайтесь к победе! Сражайтесь со стилем, чтобы заполнить шкалу рисовки и разблокировать специальные навыки! Но вам понадобится больше, чем ваш меч, чтобы победить...

Адаптируйтесь и импровизируйте Сложные, постоянно меняющиеся бои заставляют вас полагаться на свою хитрость и акробатику, чтобы давать отпор врагам. Изучите их слабости, чтобы раззадорить их и проявить свой боевой стиль», — описывают геймплей разработчики En Garde!

Боевая система данного проекта сможет удивить разнообразием с помощью специальных модификаторов. А ещё тут есть уникальные задания и секреты, разнообразие локаций и кое-что ещё. En Garde! изначально был студенческим проектом, который в какой-то момент превратился в коммерческий продукт.

На момент написания данной заметки экшен от Fireplace Games ещё не поступил в продажу, но обязательно это сделает до конца дня. Тогда и отзывы посмотрим.

#en garde #fireplace games
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