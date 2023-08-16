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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
На грядущей gamescom 2023 будет показано рекордное количество игр
Передаём привет организаторам почившей E3.

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Организаторы игровой выставки gamescom 2023 рассказали, что в этом году в выставке примет участие рекордное количество участников. Уже сейчас заявлено, что мероприятие посетят более 1220 компаний из 63 стран, — это на 7 % больше показателей по прошлому году. Также установлено, что доля иностранных компаний выросла до 76 % по сравнению с 75 % в прошлом году.

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Ещё организаторы gamescom 2023 рассказали, что выставочную площадь они увеличили до 230 тысяч квадратных метров, что тоже является рекордом. Само мероприятие пройдёт в период с 23 по 27 августа, церемония открытия намечена на 22 августа в Кёльне.

Но вот что касается количества анонсов на выставке, то тут игрокам придётся немного поумерить пыл. Вездесущий и «незаменимый» Джефф Кили предупредил, что в этом году Opening Night Live не сможет предложить зрителям большого количества премьер. Церемония открытия будет посвящена ранее анонсированным проектам. Если вы заинтригованы, то можете глянуть специальный трейлер и обвести в календаре 23 августа. Ждать осталось недолго.

#gamescom 2023
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