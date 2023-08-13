Хорошей игре — хороший «онлайн»?

Рецепт хорошей игры это тема частично философская: идеального продукта не бывает, но к этому идеалу можно стремиться. Зачастую, особенно в наше время, когда наблюдается парадоксальная ситуация «игр много, но игр мало», достаточно просто сделать качественную игру, не испоганив её излишним следованием «повестке» и не устроив в ней невыносимый «донат». Собственно, возможно, именно в этом и кроется успех Baldur’s Gate 3 от Larian Studios, которая сегодня установила очередной абсолютный рекорд «онлайна» в Steam.

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На момент написания данной заметки в Baldur’s Gate 3 в Steam одновременно играли без малого 840 тысяч человек, при этом данный показатель постоянно увеличивается.

Примечательно, что такого успеха не ожидали и сами разработчики во главе с руководителем Larian Studios Свеном Винке, который в беседе с сотрудниками советовал им рассчитывать «максимум на 100 тысяч человек».

Что до пользовательского рейтинга, то он в Steam «крайне положительный» и составляет 96 % — из числа наиболее актуальных, естественно.