Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ретро-шутер Turbo Overkill вышел из раннего доступа в Steam, собрав восторженные отзывы игроков
«Зачётный» такой.

реклама

Разработчики из студии Tripper Happy Interactive совместно с издательством Apogee Entertainment сообщили, что шутер от первого лица Turbo Overkill был переведён на версию 1.0. Это также говорит о том, что период раннего доступа, длившийся около года, завершился.

реклама

Сам шутер Turbo Overkill получил достаточно хорошие отзывы: на момент написания данного материала его рекомендуют 96 % игроков из более двух тысяч, отметившихся в Steam. Сам проект вдохновлён классическими шутерами 1990-х наподобие Doom, Duke Nukem и Quake. При оценке визуальной части в ход идут сравнения с дилогией фильмов Blade Runner.

Главный герой Turbo Overkill — Джонни Турбо, который является человеком лишь наполовину, поскольку его тело снабжено имплантами. В руки встроены ракетные установки, а нога умеет превращаться в бензопилу. А ещё у героя есть снайперская винтовка Telefragger, которая умеет телепортировать Джонни внутрь врага, взрывая его изнутри.

«Turbo Overkill поднимает на невиданные ранее высоты. Активируйте Turbo Time, новую форму замедленного движения с изюминкой. Развивайте невероятную скорость, бегая по стенам и совершая рывки. Скользите на своей ноге бензопилы, потрошите врагов и открывайте боссов, нанося критический урон, и отправляйтесь в автомобильный сёрфинг на капотах летающих автомобилей. Стреляйте из винтовок Twin Magnum, которые захватывают и обездвиживают нескольких противников, дробовика Boomer и прикреплённого к нему гранатомета или снайперской винтовки Telefragger, которая телепортирует Джонни внутрь врага, прежде чем он взорвется изнутри.

Пройдите два десятка этапов, наполненных секретами, дополнительными этапами арены и боевыми головоломками. Найдите коллекционные предметы, меняющие игру, чтобы разблокировать карающие модификаторы, такие как тройная скорость монстра и мгновенное убийство. Объедините все оружие и силы Джонни, чтобы перехитрить, перехитрить и убежать от испорченных легионов», — гласит официальное описание проекта в Steam.

#turbo overkill #apogee entertainment #tripper happy interactive
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
7
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
50
3 горячие игровые связки CPU + GPU + MB – когда скорость важнее денег, а экономия неуместна
5
Обстановка на Купянском направлении — разбор последних новостей
1
История кофе - как монахи обнаружили бодрящий эффект кофейных зерен и как всё заверте...
6
Значение и смысл компьютерных игр в жизни современного человека
39
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
14
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
2
Смогут ли помочь танки Abrams M1A1 повысить скорость контрнаступления ВСУ
5
Компания Mail.ru запустила домен xmail.ru с целью переноса почтовых ящиков из иностранных сервисов
6

Сейчас обсуждают

Vasijara
17:07
Т к ты амдшник, то я представляю откуда ты бутылку достанешь, мне такая бутылка не нужна, оставь себе
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
FelsheR-BAN100911
17:06
Только Кизис знаю и играл, на 10дх было красиво и необычно. Как раз пол игры прошол в дх9 на 7900гс, вторую на 8800гт. Конечно 10дх и сам кривис тогда ничего не тянуло.))
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
Андрей Рудой
17:05
😅😅😅😅😅
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
FelsheR-BAN100911
17:03
Компетентные источники заявляют, что посола Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири, пытая голодом, заставили обвинить новые власти Нигера в пытке голодом недавно свергнутого президента Мохаммеда Баз...
Посол Нигера обвинил мятежников в пытке голодом свергнутого президента
Dimkovski
17:03
Just Cause 3 - это вообще какой-то адский ад.. абсолютно тоскливая и ПУСТАЯ игра
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
32Влад32
17:00
Им полезно вспомнить о причинах своего поражения в ВОВ.
В немецкой прессе назвали причину провала «контрнаступления» ВСУ
andrew_riddler
16:56
Мудило поехавшее,я тебя предупреждал? иди лижи яйца хуангу за свою 3050,обрыган Ты не Васяра,ты бичара,Берниган https://overclockers.ru/blog/fynjyOVER/show/102191/7-7-prichin-pochemu-nado-vkljuchat-p...
Можно ли собрать игровой компьютер в августе 2023 года, если в кармане есть только 65000 рублей
Анатолий Павлюшин
16:55
Just Cause 3 и Крайзис - лишние
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
Валерий Болотов
16:54
Вна хохлорейхе
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
Валерий Болотов
16:53
Ну-ка, ну-ка, расскажи нам дурочка, где уж точно текут молочные реки в кисельных берегах? )))) Даже мои дети эту мантру не понимают, крепко же некоторым в 90е вбили в головы что в омеригэ живут небожи...
Британские аналитики: Герань 2 теперь производится в России, а сами дроны стали более технологичными
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем