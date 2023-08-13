«Зачётный» такой.

Разработчики из студии Tripper Happy Interactive совместно с издательством Apogee Entertainment сообщили, что шутер от первого лица Turbo Overkill был переведён на версию 1.0. Это также говорит о том, что период раннего доступа, длившийся около года, завершился.

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Сам шутер Turbo Overkill получил достаточно хорошие отзывы: на момент написания данного материала его рекомендуют 96 % игроков из более двух тысяч, отметившихся в Steam. Сам проект вдохновлён классическими шутерами 1990-х наподобие Doom, Duke Nukem и Quake. При оценке визуальной части в ход идут сравнения с дилогией фильмов Blade Runner.

Главный герой Turbo Overkill — Джонни Турбо, который является человеком лишь наполовину, поскольку его тело снабжено имплантами. В руки встроены ракетные установки, а нога умеет превращаться в бензопилу. А ещё у героя есть снайперская винтовка Telefragger, которая умеет телепортировать Джонни внутрь врага, взрывая его изнутри.

«Turbo Overkill поднимает на невиданные ранее высоты. Активируйте Turbo Time, новую форму замедленного движения с изюминкой. Развивайте невероятную скорость, бегая по стенам и совершая рывки. Скользите на своей ноге бензопилы, потрошите врагов и открывайте боссов, нанося критический урон, и отправляйтесь в автомобильный сёрфинг на капотах летающих автомобилей. Стреляйте из винтовок Twin Magnum, которые захватывают и обездвиживают нескольких противников, дробовика Boomer и прикреплённого к нему гранатомета или снайперской винтовки Telefragger, которая телепортирует Джонни внутрь врага, прежде чем он взорвется изнутри.

, — гласит официальное описание проекта в Steam.