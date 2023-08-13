Кадры с геймплеем действительно заставляют ностальгировать.

Издательство THQ Nordic совместно с разработчиками из датской студии Slipgate Ironworks представили новый трейлер стратегии в реальном времени Tempest Rising, которую уже сейчас сравнивают с классикой Command & Conquer. Видео в равной степени демонстрирует возможности здешнего движка, а также красивые кинематографичные вставки.

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Также создатели Tempest Rising приглашают игроков опробовать проект в Steam, в котором он эксклюзивно и выйдет. Для этого нужно подать специальную заявку на отдельной странице магазина и ждать своей очереди. В тестовой версии стратегии имеется одна миссия из одиночной кампании за одну из противоборствующих фракций.

Действие Tempest Rising происходит в альтернативном современном мире, где три агрессивно настроенные стороны выясняют отношения между собой за редкий инопланетный ресурс — Бурю. Когда игра выйдет, то в ней будут две сюжетные кампании по 15 миссий в каждой.

«Возьмите на себя роль командира мобильного передового миротворческого корпуса Сил глобальной обороны или могучей и отчаянной династии Бури в 2 кампаниях по 15 миссий. Настраивайте армию для каждой миссии по отдельности, ведь, помимо прочего, вам нужно взять под свой контроль таинственные, но крайне полезные лозы Бури, которых становится все больше на раздираемой войнами Земле. В тени кроется множество других опасностей... а еще вам предстоит узнать, откуда взялась Буря», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Из ключевых особенностей проекта следует выделить следующее:

Классическое строительство базы в реальном времени с быстрыми и динамичными боями.

3 ассиметричные игровые фракции с собственным отношением к экономике и стилем игры.

Уникальный набор бойцов у каждой фракции.

2 эпических одиночных кампании с видеороликами между миссиями.

Режим схватки, пользовательские игры и игры с подбором игроков по системе рейтинга Эло.

Релиз Tempest Rising должен состояться в ближайшем будущем эксклюзивно на ПК (Steam), речь про другие цифровые магазины пока не идёт.