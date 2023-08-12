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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin — мрачная игра про Черепашку-ниндзя с мотивацией мстителя
Именно одну Черепашку-ниндзя, да.

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Издательство THQ Nordic и разработчики из немецкой Black Forest Games на прошедшем шоу THQ Nordic Digital Showcase 2023 анонсировали игру по мотивам комикса Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin. По такому случаю был представлен отдельный трейлер.

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По здешней легенде в будущем от легендарной четвёрки Черепашек-ниндзя остался только один. Этот самый герой-одиночка отправляться мстить за семью и друзей, убитых кланом Фут. В бою «Последний ронин» будет полагаться на оружие всех четырёх Черепашек-ниндзя, поэтому даже в самом комиксе держится в секрете до самого конца, кто именно скрывается за маской мстителя.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin должна выйти на PC, PS5, Xbox Series X и S. Пока демонстрацией короткого тизера дело и ограничилось. Даты релиза у нового проекта тоже пока нет. Данный проект, как и первоисточник, позиционируется как более мрачный и взрослый взгляд на «Черепашек-ниндзя». Разработчики уверяют, что студия Paramount нашла нужного партнёра для адаптации комикса. Что ж, посмотрим.

#thq nordic #black forest games #teenage mutant ninja turtles the last ronin
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