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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Геймеры продолжают топить рейтинг Overwatch 2 в Steam
Иными словами, загонять его туда, где он и должен быть. Да и вообще, в нашем регионе на положительный отзыв возникает «Сбой: нет лицензий».

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Позавчера вечером в Steam вышла Overwatch 2. Данный релиз стал первым из числа игр производства Blizzard, которые в перспективе пополнят магазин дядюшки Гейба. Всё бы ничего, но геймеры совершенно справедливо посчитали данное действие попыткой хоть как-то восстановить показатели «онлайна» Overwatch 2, который только снижается на фоне неразумных решений разработчиков (и понять они это не в состоянии) в плане геймдизайна и баланса игры.

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Как итог, страница игры в поле обзоров встречает нас красной надписью «Крайне отрицательные», и на сегодняшний день пользовательский рейтинг Overwatch 2 в Steam утоплен до 9 %.

Игроки совершенно справедливо припоминают Blizzard многочисленные и всё никак не решающиеся ошибки в балансе игры, следование «повестке», сомнительный дизайн персонажей с раздражающими и откровенно не нужными этой игре способностями «чтоб было», а также полностью бездарный геймдизайн, из-за которого каждый игрок в команде является лишь звеном цепи. А цепь, как известно, крепка ровно настолько, насколько сильно её самое слабое звено. Наконец, не оставили геймеры без своего «фи» и крайне агрессивную систему монетизации Overwatch 2, когда набор из трёх миссий по стоимости превышает стоимость полноценных игр.

Ну, и до кучи пользователи из российского и белорусского регионов справедливо припомнили Blizzard тот факт, что в РФ и РБ без танцев с бубном игра в Steam в принципе не устанавливается, высвечивая окошко со словами «Сбой: нет лицензий». Как видим, лицензий на положительные обзоры от геймеров из России и Беларуси тоже нет.

Пиковый показатель «онлайна» Overwatch 2 в Steam, которая, если что, является условно-бесплатной игрой, на момент написания данной заметки составлял чуть больше 75,6 тысяч человек. Для сравнения, в Team Fortress 2, которой в этом году исполнится 16 лет, в тот же момент играли без малого 103 тысячи человек.

#steam #blizzard #overwatch 2
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