Есть первые скриншоты и трейлер.

Издательство THQ Nordic и разработчики из Grimlore Games сделали анонс ролевой игры Titan Quest II, сопроводив его первым набором скриншотов и дебютным трейлером. Данное событие состоялось в рамках мероприятия THQ Nordic Digital Showcase.

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Titan Quest II предложит игрокам отправиться в путешествие по бескрайним землям Древней Греции, где им придётся остановить бессердечную Немезиду и высвободить из плена её узников. Попутно искателям приключений придётся сражаться с разными монстрами и существами из античных мифов, включая кентавров, сатир, гарпий, сирен и других.

Для Titan Quest II разработчики спроектировали гибкую систему создания персонажа, позволяющую создать собственный класс, объединив для этого два мастерства, скомбинировав их сильные и слабые стороны. Ещё для игры проектируется сложная система крафта предметов и многое другое. Наконец, исследовать здешние миры разрешат на скакуне Арейоне. Что до врагов игрока в Titan Quest II, то они тут образовывать коалиции и помогать друг другу, комбинируя свои уникальные навыки и способности.

«Вернитесь в древнегреческий мир Titan Quest и сражайтесь с легендарными чудищами, путешествуя по фантастическим просторам древней Греции.

Немезида, богиня возмездия, потеряла рассудок. Она заражает нити судьбы порчей и беспощадно карает всех, кто смеет ей помешать – в том числе и вас. Возьмите в руки оружие, встаньте бок о бок с богами и измените свою судьбу. Остановите Немезиду, освободите её жертв и напишите яркие страницы собственной судьбы», — гласит описание проекта под видео.

Titan Quest II выйдет на ПК, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5. Дату релиза сообщат позже, проект получит перевод на русский язык.