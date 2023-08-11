Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сетевой лутер-шутер Escape from Tarkov получил патч с расширенной ключевой локацией
И новым боссом.

реклама

Разработчики из студии Battlestate Games выпустили с порядковым номером 0.13.5 для сетевого лутер-шутера Escape from Tarkov. Текущее дополнение добавит в игру расширенную версию локации «Улицы Таркова», нового босса Кабана и многое другое.

реклама

Сам босс, по здешней легенде, имел когда-то нелегальный бизнес в Таркове, и не стеснялся замарать руки в криминальных делах. После всеобщей эвакуации Кабан принял решение остаться в городе, а его банда начала пополняться огромным количеством криминальных элементов.

Про самого Кабана разработчики написали следующее:

  • стреляет из различных тяжёлых пулемётов с руки, что отрицательно влияет на его подвижность. Персонаж либо сидит на позиции, либо переходит медленно с точки на точку во время боя;
  • место обитания босса — район автосервиса на локации «Улицы Таркова». Перед битвой с Кабаном нужно будет расправиться с охраной, вооружённой стационарными пулемётами и АГС, снайперы тоже имеются;
  • применяет в бою настроенную разгрузку, чтобы хранить коробы для пулемёта, и носит бронежилет под одеждой.
  • дикие боты неподалёку помогают Кабану.

Патч добавил в игру новое оружие и патроны, а также возможность сохранять пресет снаряжения. В игре отныне контейнеры появляются в случайных точках, а мирные боты стали вести себя лучше. Если вы играете в Escape from Tarkov и вас заинтересовал данный апдейт, то переходите по этой ссылке за подробностями.

#escape from tarkov #battlestate games
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Планы по развитию Escape from Tarkov: обучающие видеоролики, переход на новую версию Unity и много оптимизаций для снаряжения
Авторы лутер-шутера Escape from Tarkov рассказали, какие преобразования его ждут в ближайшем будущем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
26
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
13
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
43
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
10
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
3
Тестирую старушку GeForce GTX 960 в Baldur’s Gate 3
17
Прошиваю горячую GeForce GTX 960 в холодную GeForce GTX 1050ti
4
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
29

Сейчас обсуждают

Nicetas
22:14
Помним, помним, как вы вопили, что керченский мост никогда не построят. А когда построили, вопили, что его перекосит. Засаливание мозгов, оно такое, да
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Nicetas
22:10
Треугольник будет выпит!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Nicetas
22:10
да
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Shatun29
22:09
Всему своё время, с того времени мы много нового услышали и по видам вооружений поставляемым 404 и в остальном. Не дадут наши войска передышки значит наступление будет только расширятся по фронту и в ...
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
Михаил Дорошков
22:08
Штаны поздно снимать, когда уже обосрался..!
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Константин Бородаенко
22:06
Какое 6е поколение?))) Тут 5е не могут в серию пустить, от силы 8 самолётов в наличии и то непонятная их эффективность!)
ВС РФ принимают на вооружение МиГ-41 - новейший сверхзвуковой перехватчик 6-го поколения
Shatun29
22:06
Делать надо не как можно больше, а окончательный вариант. любая недоделка приведёт к продолжению спустя время, только готовы они будут лучше. Здесь либо ва-банк либо нехер лезть было вообще.
Кадыров: В переговорах нет никакого смысла, мы выигрываем по всем фронтам
Кирилл Титов
21:58
Я который с NVIDIA GeForce RTX 650. Спасибо за совет).
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
LastAtlant
21:52
то есть там голый металл, даже без динамической защиты? Братская могила на гусеницах....
Получившие "бельгийский пакет обновлений" украинские Leopard 1 оказались ещё хуже базовой модели
Александр Иванов
21:51
Ваших ребят на гражданке убивают...вот что ужасно.
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем