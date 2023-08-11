И новым боссом.

Разработчики из студии Battlestate Games выпустили с порядковым номером 0.13.5 для сетевого лутер-шутера Escape from Tarkov. Текущее дополнение добавит в игру расширенную версию локации «Улицы Таркова», нового босса Кабана и многое другое.

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Сам босс, по здешней легенде, имел когда-то нелегальный бизнес в Таркове, и не стеснялся замарать руки в криминальных делах. После всеобщей эвакуации Кабан принял решение остаться в городе, а его банда начала пополняться огромным количеством криминальных элементов.

Про самого Кабана разработчики написали следующее:

стреляет из различных тяжёлых пулемётов с руки, что отрицательно влияет на его подвижность. Персонаж либо сидит на позиции, либо переходит медленно с точки на точку во время боя;

место обитания босса — район автосервиса на локации «Улицы Таркова». Перед битвой с Кабаном нужно будет расправиться с охраной, вооружённой стационарными пулемётами и АГС, снайперы тоже имеются;

применяет в бою настроенную разгрузку, чтобы хранить коробы для пулемёта, и носит бронежилет под одеждой.

дикие боты неподалёку помогают Кабану.

Патч добавил в игру новое оружие и патроны, а также возможность сохранять пресет снаряжения. В игре отныне контейнеры появляются в случайных точках, а мирные боты стали вести себя лучше. Если вы играете в Escape from Tarkov и вас заинтересовал данный апдейт, то переходите по этой ссылке за подробностями.