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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Спустя сутки после выхода Overwatch 2 в Steam рейтинг шутера опустился до 14 %
С «онлайном» дела обстоят значительно лучше.

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Вчера состоялся релиз сетевого шутера Overwatch 2 в Steam, который не мог остаться незамеченным сразу по нескольким причинам. Во-первых, незадолго до выхода игры в магазине Valve стало ясно, что игрокам из РФ и РБ добавить проект к себе в библиотеку нельзя. Во-вторых, своё отношение к Overwatch 2 пользователи Steam стали весьма доходчиво объяснять в отзывах.

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На момент написания данного материала у Overwatch 2 в Steam имеется свыше 45 тысяч отзывов, из которых только 11 % — положительные. За объективность этих опусов не поручится, разумеется, никто. Сейчас «старожилы» изливают своё негатив по поводу странной системы монетизации второй части и прочие изменения по сравнению с оригиналом. Возможно, ситуация изменится в будущем.

Осмелимся предположить, что с течением времени рейтинг Overwatch 2 в Steam значительно подрастёт. Здесь стоит вспомнить историю с выходом World of Tanks в Steam: поначалу игроки в отзывах несмешно шутили про пробития и прочие вещи, выплёскивая негатив, но сейчас у проекта 85 % положительных отзывов из более 67 тысяч написанных.

Ситуация с «онлайном» Overwatch 2 следующая: за неполные сутки после выхода пиковое значение замерло на отметке в 75608. На момент написания материала в игре находилось более 60 тысяч геймеров. Много это или не очень — решать вам.

#blizzard #overwatch 2
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