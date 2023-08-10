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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Мобильная Final Fantasy VII: Ever Crisis получила точную дату релиза
Выйдет в следующем месяце.

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Компания Square Enix определилась с датой выхода мобильной Final Fantasy VII: Ever Crisis — проект поступит в продажу на iOS и Android уже 7 сентября. Данная игра является очередным ремейком седьмой Final Fantasy, которая перескажет события оригинальной игры, а также спин-оффов вроде Crisis Core и фильма Advent Children.

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Для мобильной Ever Crisis разработчики собираются выпускать новые главы практически каждый месяц. Грядущая ролевая игра будет распространяться по условно-бесплатной модели, но с лутбоксами, из которых будет выпадать снаряжение.

Square Enix сообщила, что количество пользователей, оформивших предварительную регистрацию, перевалило за 1 миллион человек. Мобильный ремейк Final Fantasy VII можно будет пройти в режиме кооператива. Заявку на предварительную регистрацию можно оставить на официальном сайте. Также был представлен свежий сюжетный трейлер.

#square enix #final fantasy vii ever crisis
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