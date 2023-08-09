Blizzard очень не хочет, чтобы россияне и белорусы в Overwatch 2 играли. Поможем компании?

Многие годы Blizzard строила из себя всю такую самостоятельную и независимую, и продавала свои игры только через собственный сервис Battle.net. Учитывая, что в перспективе Activision Blizzard, если, конечно, многочисленные препоны не станут для этого непреодолимой преградой, станет частью Microsoft, которая выступает за свободу выбора площадок, с этим подростковым максимализмом и жаждой тотального контроля надо закругляться. Как итог, постепенно игры Blizzard появляются в Steam, и главным героем этого процесса стала Overwatch 2.

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Всё бы ничего, но Activision Blizzard не забыла о введённых против России и Беларуси рестрикциях, поэтому хоть Overwatch 2 и будет в этих регионах доступна для установки и игры в силу своего условно-бесплатного статуса, но вот некоторой функциональности россиян и белорусов всё же лишили. В частности, Overwatch в РФ и РБ нельзя предварительно загрузить, чтобы не тратить это время завтра вечером в момент релиза: разработчики добавили данные регионы в исключение для доступа к предварительной загрузке.

То же самое действует и в плане внутриигровых покупок. Чтобы разблокировать эту функциональность, необходимо сменить регион в Steam, зайдя в свою учётную запись через VPN той страны, к которой хотите «перепривязать» аккаунт.

Вместе с Steam-релизом Overwatch 2 завтра, 10 августа, в игре стартует мультиплеерный сезон «вторжение», в котором появятся первые PvE-задания, новый косметический контент и новый игровой персонаж, а также дополнительный необязательный контент. Отношение Activision Blizzard к российскому и белорусскому рынкам не выдерживает никакой критики, поэтому принципиальным геймерам из данных регионов следует отвечать компании полной взаимностью, отдавая предпочтение тем разработчикам и издателям, которые не стали смешивать видеоигры с политикой.