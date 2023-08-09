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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Свежие подробности о дополнении Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077: масса изменений, почти все полезные
Неужели действительно проделана работа над ошибками?

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На прошедших выходных компания CD Project RED устроила мероприятие из серии Phantom Tour в Варшаве. В рамках данного ивента демонстрировалось дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Журналисты, опробовавшие проект, поспешили поделиться увиденным на страницах своих изданий.

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Как мы помним, аддон добавляет в мир Cyberpunk 2077 новый регион, Песий город, а также новый тип квестов (уличные истории), дополнительную концовку для основной истории и другие улучшения. Журналисты рассказали, что дополнение добавит в игру новую зону возле космического центра «Орбитал эйр», сеть новых дорог в Пустоши, а также другие улучшения по транспорту. Последние актуальны для всего Найт-сити.

Ещё люди, опробовавшие Phantom Liberty, рассказали о трёх новых радиостанциях, увеличенном максимально уровне персонажа (до 70-го теперь), системе покупки автомобилей (позаимствована из GTA V) и подправленном интерфейсе смартфона.

Ещё одно заметное изменение — возможность прострелить колёса машины, ведь раньше во всяких ролика от энтузиастов на YouTube отсутствие такой визуальной «фичи» ставили в упрёк разработчикам. У игрока также появится возможность перераспределить очки умений и характеристик без необходимости создавать нового персонажа.

А вот стрельба и вождение в игре останутся практически без изменений, дополнительные начальные настройки внешности для персонажа тоже отсутствуют. К сожалению, новых песен группы «Самурай» тоже не будет, если кому-то нравилось это явление.

Журналисты заметили, что система хакинга была переработана, появились комбо из взломов нескольких противников. Внутриигровая карта, поведение NPC и ИИ противников были улучшены. Наконец, разработчики добавили возможность вести бой на транспорте с видом от третьего лица, а гранатам и «лечилкам» добавили время восстановления. В последнем случае больше не получится «спамить» умениями, делая любую перестрелку слишком лёгкой.

Из прочих изменений стоит отметь следующее:

  • новые точки интереса на карте Найт-Сити;
  • новое оружие, одежда и транспорт;
  • особый предмет, который делает оперативную памяти деки Ви бесконечной — многие считают это нововведение имбалансным;
  • улучшенные модели персонажей и NPC.

Релиз дополнения Phantom Liberty должен состояться 26 сентября на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

#cyberpunk 2077 #cd project red #phantom liberty
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