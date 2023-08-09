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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен Lies of P по сказке о Пиннокио отправлен в печать — переноса релиза не будет
Ну и славно.

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Разработчики из студии Round 8 сообщили, что процесс создания ролевого экшена Lies of P, вдохновлённого играми серии Dark Souls, завершён. Информация была представлена в официальном микроблоге. Там же была размещена совместная фотография всех девелоперов, которая даёт понять, сколько человек работало над проектом.

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Отправка в печать (или «на золото») означает, что переноса даты релиза точно не предвидится. Мы помним только один громкий случай отложенного старта даже после объявления о «золоте» — Cyberpunk 2077. Поэтому Lies of P точно выйдет 19 сентября 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Также ролевой экшен сразу после релиза пропишется в библиотеке Game Pass.

Напомним, Lies of P — это атмосферный ролевой экшен, главную роль в котором отведена марионетке Пиноккио. Тот пытается отыскать своего создателя Джеппетто, попутно пытаясь спасти город Крат.

«Вы проснулись от звуков таинственного голоса, который ведет вас через полуразрушенный Крат — некогда процветающий город, где теперь царствует безумие и насилие. В нашей игре жанра soulslike вам придётся адаптировать и себя, и оружие, чтобы выстоять против неописуемого ужаса и открыть гадкие тайны городских богачей. Преодолеете ли вы все препятствия, сделав своим оружием правду? Или же сплетёте собственную сеть лжи, чтобы пройти испытания и найти себя? Решать только вам», — гласит официальное описание проекта.

#lies of p #round 8 studio
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