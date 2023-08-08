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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Трейлер шестого сезона Overwatch 2: новый герой, новый режим, пара свежих карт и боевой пропуск с наградами
А ещё игра выходит 10 августа в Steam.

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Разработчики из компании Blizzard решили за несколько дней до старта шестого сезона Overwatch 2 под названием «Вторжение» выпустить обзорный трейлер с демонстрацией всех основных его особенностей. Прежде всего, авторы показали нам нового героя поддержки — барышню с дивной пушкой по имени Иллари.

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Из ещё интересного по новинкам стоит отметить следующее:

  • кооперативное событие на карте «Кингс Роу»;
  • PvЗ-режим Flashpoint (он же «Горячая точка») — захват точек, появляющихся на карте случайным образом;
  • две новые карты для свежего режима — «Нью Джанк Сити» и «Сураваза», разработчики уже назвали их самыми большими в игре;
  • новый режим «Мастерство героя» — обстоятельно продуманная тренировка героя для оттачивания мастерства умений, для него спроектировано несколько уровней сложностей и типов уровней;
  • обновлённая прогрессия игрока — с прокачкой уровней за определённого героя и рангами;
  • новый боевой пропуск со шкалами бесплатных и премиум-бонусов.

Старт шестого сезона Overwatch 2 запланирован на 10 августа на ПК, консолях обоих поколений и Nintendo Switch. Напомним также, что в этот же день игра станет доступна в магазине Steam, отдельная страничка уже доступна для просмотра.

#blizzard #overwatch 2
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