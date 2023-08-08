Смелая концепция, получается.

Издательство Tate Multimedia совместно с разработчиками из студии Trialforge анонсировали Deathbound — ролевой экшен с видом от третьего лица, действие которого происходит в руинах технологического прошлого. На месте былого высокоразвитого великолепия было построено новое Средневековье, а игра посвящена войне между сторонниками религии и науки.

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«Отправляйтесь в крестовый поход по средневековому миру, созданному на руинах технологий. Где фанатичная вера и неестественная наука сталкиваются в тени рушащегося общества. Церковь Смерти стоит у ворот великого города Акратия.

Их знамёна подняты, праведная сталь в руках. Их святое завоевание с целью уничтожения Культа Жизни вот-вот начнётся… среди всего этого стоите вы. Вы никто, результат отчаянных экспериментов в поисках Вечной Жизни. В глазах Церкви икона греха и ереси. Для других подтверждение их неустанных экспериментов. Вы стоите в мире, где нет ни добра, ни зла, только оправдания», — гласит литературное описание проекта в Steam.

Главный герой Deathbound сможет поглощать души падших воинов, чтобы перенимать их навыки. Речь идёт о стилях игры, коими геймер сможет оперативно жонглировать, подстраиваясь под текущую обстановку.

Релиз Deathbound запланирован на 2024 год, у игры, как мы писали выше, есть своя страница в Steam. К сожалению, там пока нет информации о добавлении русского языка. Зато доступ к странице есть и у игроков их РФ и РБ.