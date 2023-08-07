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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Официально анонсирована Call of Duty: Modern Warfare III
Но подробности будут позже.

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Компания Activision официально анонсировала шутер Call of Duty: Modern Warfare III, представив по такому поводу короткий видеоролик. Проект поступит в продажу 10 ноября 2023 года, других подробностей пока представлено не было.

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Зато фанаты серии шутеров смогли разглядеть в тизере силуэт Владимира Макарова из Modern Warfare 2 и 3. Есть все основания предполагать, что он станет главным злодеем в игре. Осталось дождаться официального показа игры в рамках внутриигрового события в Warzone 2.0. Сроки по его запуску будут объявлены дополнительно.

Разработкой Modern Warfare III занималась студия Sledgehammer Games. Забавно, что ещё в мае текущего года журналист Том Хендерсон назвал правильную дату выхода шутера. Тогда же он рассказал, что бета-тестирование на PS4 и PS5 должно начаться 6 октября, а на других платформах — 12 октября.

Если инсайдер окажется прав, то игра будет включать в себя сюжетную кампанию, мультиплеер и зомби-режим, которым должен стать Outbreak 2.0.

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