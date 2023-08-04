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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Обновлённую версию легендарного шутера Quake II анонсируют на грядущей QuakeCon 2023 — так говорит инсайдер
Слухи по переизданию первой части распространялись таким же образом.

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Известный инсайдер с ником billbil-kun, который ранее неоднократно «сливал» правдивую информацию по будущим релизам, вновь напомнил о себе. На этот раз он рассказал, что одним из важных анонсов на грядущей выставке QuakeCon 2023 должен состояться анонс ремастера легендарного шутера Quake II.

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Напомним, впервые об улучшенной версии Quake II стало известно ещё в начале этого лета, когда южнокорейский регулятор выдал проекту возрастной рейтинг. Инсайдер billbil-kun признался, что узнал о готовящемся анонсе практически таким же образом — ему в руки попали документы рейтинговых организаций ESRB и PEGI.

Ещё «сливщик» рассказал, что сам проект будет называться просто Quake II — никаких приставок в названии не будет. billbil-kun предположил, что проект сразу пополнит собой библиотеку Game Pass, поскольку издатель Bethesda Softworks принадлежат Microsoft. Обновлённая версия Quake II должна выйти на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Напомним, на таких же платформах выходила обновлённая версия первого Quake, которая получила официальную поддержку русского языка, широкоформатных мониторов и другие технические улучшения. А ещё в 2019 году NVIDIA выпустила Quake II RTX — версию шутера с поддержкой технологии трассировки лучей.

Информация по обновлённой версии первого Quake появлялась в Сети аналогичным образом. Сначала проект «засветился» у южнокорейских регуляторов, это подхватили инсайдеры, позже случился анонс в рамках QuakeCon 2021. Выставка же этого года, посвящённая играм id Software, впервые за долгое время пройдёт в очном формате с 10 по 13 августа.

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