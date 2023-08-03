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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Финальная версия ролевой игры Baldur’s Gate 3 поступила в продажу
Игроки в полном восторге.

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Бельгийцы из Larian Studios объявили о выходе своей масштабной ролевой игры Baldur’s Gate 3 на ПК. Речь идёт о финальной версии, поскольку в раннем доступе этот масштабный проект находился с осени 2020 года.

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Владельцам игры нужно быть готовым к скачиванию полного клиента размером 122 Гбайт. Разработчики во вчерашнем сообщении порекомендовали игрокам удалить версию Baldur’s Gate 3 из раннего доступа, а также избавиться от сохранений и модификаций во избежание технических проблем.

Baldur’s Gate 3 позиционируется как игра с невероятной свободой выбора. Все решения, принимаемые игроком, влияют на ход повествования и, соответственно, на финал истории. Финальная версия может похвастаться минимум 10 различными сценариями финала и 17 тысяч вариаций концовки.

Купить Baldur’s Gate 3 можно на ПК в магазинах Steam и GOG. Страница с игрой доступна жителям в РБ и РФ. А в Steam, напомним, с недавних пор появилась возможность совершения покупки без «заморочек», с помощью сервис Qiwi. Цена ПК-версии составляет 1999 рублей. На консоли PlayStation 5 третья Baldur’s Gate выйдет 6 сентября текущего года, а вот на Xbox Series X и S — только в будущем году.

С оценками у игры всё в порядке: в Steam сейчас у неё 90 % положительных отзывов из почти 70 тысяч написанных. Причём, в категории «Недавние обзоры» набралось уже 13,4 тысяч, 97 % из них — положительные.

#larian studios #baldurs gate 3
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Baldur’s Gate 3 получит полную поддержку Steam Deck уже на релизе, а размер финальной версии составил около 122 Гбайт
У ролевой игры Baldur’s Gate 3 будет около 17 тысяч вариаций концовки основного сюжета
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