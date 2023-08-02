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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Сеть просочился ключевой арт Call of Duty Modern Warfare III
Игра ожидается к выходу до конца текущего года.

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Когда Activision несколько лет назад устроила «перезапуск» подсерии Modern Warfare для Call of Duty, было очевидно, что обновлению подвергнется вся её трилогия. В этом году должна выйти Call of Duty Modern Warfare III, и подтверждения готовящегося скорого анонса уже начинают появляться регулярно. Сегодня, например, в Сеть просочились ключевые арты новинки. На одном из артов можно увидеть капитана Прайса, на втором — жутковатую эмблему.

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Выйти Call of Duty Modern Warfare III должна до конца текущего года. По всей видимости, анонс состоится в рамках Gamescom 2023 в конце августа. Деталей сюжета новинки пока нет.

#activision #call of duty modern warfare iii
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