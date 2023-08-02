Ничего себе: оказывается, есть, что демонстрировать!

Надежды на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl когда-нибудь выйдет, в текущих условиях многим кажутся совсем уж несбыточными. Мало того что чешская студия GSC Game World решила добровольно отказаться от своего главного рынка, так ещё и из политических соображений переименовала подзаголовок на «Heart of Chornobyl» (это мы в редакции всё равно будем писать Chernobyl через «e», но официально игра теперь именуется на украинский манер), тем самым испортив знакомую каждому на Земле «торговую марку» Чернобыля.

реклама

Как бы то ни было, но процесс разработки игры продвигается, и сегодня представители GSC Game World заявили о том, что демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна для ознакомления на игровой выставке Gamescom 2023, которая пройдёт с 23 по 27 августа в Кёльне.

Насколько масштабной будет «демка», и сколь сильно она будет отражать финальный продукт, не уточняется. Когда игра в полном виде поступит в продажу, также неизвестно: в лучшем случае до конца текущего года, однако всё больше скептиков считают, что перенос как минимум на 2024-й год неизбежен.