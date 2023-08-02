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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Демоверсию S.T.A.L.K.E.R. 2 привезут на выставку Gamescom 2023
Ничего себе: оказывается, есть, что демонстрировать!

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Надежды на то, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl когда-нибудь выйдет, в текущих условиях многим кажутся совсем уж несбыточными. Мало того что чешская студия GSC Game World решила добровольно отказаться от своего главного рынка, так ещё и из политических соображений переименовала подзаголовок на «Heart of Chornobyl» (это мы в редакции всё равно будем писать Chernobyl через «e», но официально игра теперь именуется на украинский манер), тем самым испортив знакомую каждому на Земле «торговую марку» Чернобыля.

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Как бы то ни было, но процесс разработки игры продвигается, и сегодня представители GSC Game World заявили о том, что демоверсия S.T.A.L.K.E.R. 2 будет доступна для ознакомления на игровой выставке Gamescom 2023, которая пройдёт с 23 по 27 августа в Кёльне.

Насколько масштабной будет «демка», и сколь сильно она будет отражать финальный продукт, не уточняется. Когда игра в полном виде поступит в продажу, также неизвестно: в лучшем случае до конца текущего года, однако всё больше скептиков считают, что перенос как минимум на 2024-й год неизбежен.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl
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