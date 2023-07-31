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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Тепло принятая публикой стратегия Jagged Alliance 3 получила свою демоверсию в Steam
Там доступна стартовая зона и не только.

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Разработчики из Haemimont Games совместно с издательством THQ Nordic сообщили о выпуске бесплатной демоверсии стратегии Jagged Alliance 3. Все желающие могут уже прямо сейчас скачать себе маленький «пробник» и опробовать там стартовую зону игры — остров Эрни.

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Также авторы Jagged Alliance 3 выпустили трейлер с восторженным отзывами прессы — это давно стало традицией в случае теплого приёма той или иной игры. Если что, на момент написания данного материала у тактической стратегии набралось 87 % положительных отзывов в Steam из более 4 тысяч написанных.

Jagged Alliance 3 — тактическая стратегия про управление группой наёмников, оказавшихся на вымышленном острове Гранд-Чиен. Последний изобилует природными ресурсами и политическими проблемами. Когда там пропадает президент, в стране начинается хаос, к власти рвется военная группировка «Легион». Семья президента пытается этому противостоять. По договоренности с всесильной корпорацией «Адонис» они находят опытных наемников, которые должны отыскать пропажу и навести порядок в стране.

Отличительные особенности проекта:

  • Побеждайте в отлично продуманных пошаговых сражениях
  • Собирайте команду из уникальных наемников, среди которых есть и старые любимчики фанатов франшизы
  • Грабьте, собирайте добычу, выбирайте и улучшайте оружие и снаряжение на свой вкус
  • Выбирайте особые способности из широкого набора, который становится доступен вашим наемникам по мере роста
  • Решите судьбу Гранд-Чиена в ролевой игре с открытым сюжетом
  • Контролируйте территорию, обучайте местных жителей, командуйте многочисленными отрядами и обороняйтесь от врагов в живом и активном мире
  • Проводите кампании с друзьями по сети в кооперативном режиме

«Jagged Alliance 3 предоставляет широкий выбор непохожих друг на друга наемников – у каждого своя история и свои «тараканы». Сколотите отряд и отправляйтесь исследовать Гранд-Чиен, зарабатывать деньги и растить свою команду. Ведь рано или поздно вам придется решать судьбу всей страны».

Релиз Jagged Alliance 3 состоялся 14 июля на ПК, у игры есть поддержка русского языка (субтитры).

#thq nordic #haemimont games #jagged alliance 3
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