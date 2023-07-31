Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В продажу поcтупил Deadlink — киберпанк-шутер с элементами roguelite
Игрокам нравится.

реклама

Разработчики из студии Gruby Entertainment совместно с издательством SuperGG.com выпустили в продажу Deadlink — киберпанк-шутер от первого лица с элементами roguelite, который предлагает игроку стать «мозгом боевой гуманоидной оболочки, созданной для проведения секретных военных операций».

реклама

«Ты элитный оперативник, завербованный в рамках экспериментального протокола Deadlink. Управляй автономной боевой оболочкой, чтобы расчистить себе путь сквозь узкие трущобы, извилистые лаборатории, мрачные склады и дорогие офисные здания, и сорви планы самых могущественных корпораций в мире. Используй смертельный арсенал, совершенствуй навыки и снаряжение, разрушай все вокруг и лиши корпорации их прибыли — и всё это одновременно», — гласит официальное описание к игре.

Ты главное оружие Агентства по корпоративной безопасности, и твоя задача — сделать так, чтобы корпорации, занимающиеся теневыми сделками, получили свое сполна. Тебя забросят в самую гущу событий, где одна секретная военная операция решит все проблемы и обойдется намного дешевле, чем стоимость безнадежного судебного иска. А команда экспертов штаб-квартиры АКБ тебя поддержит», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Из ключевых особенностей проекта следует выделить следующее:

  • случайно сгенерированные миссии;
  • акробатический геймплей — с прыганием, бегом, рывками, взлётами и падениями; различные комбинации оружия;
  • прокачка навыков и снаряжения.

Deadlink можно купить в Steam и Epic Games Store. На момент написания данного материала проект собрал более 1,2 тысячи положительных отзывов, из которых 92 % — положительные.

#deadlink #gruby entertainment
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
22
Охота началась: что представляет из себя С-70 "Охотник" - новейший ударный БПЛА ВС РФ
1
"Изделие 305" - самая загадочная российская ракета получила боевое крещение в СВО
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
15
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
22
Почему Индия выбрала французские Rafale, если российские Су-30 МКИ быстрее, маневреннее и дешевле
1
Как правильно наносить термопасту на процессор
12
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
2
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Пользовательский интерфейс
10
Итоги гоночного уик-энда 29-30 июля
+

Сейчас обсуждают

Максим Мартынов
13:43
Да? А если мать на 1200 сокете? Что делать будешь? Затычки это и есть затычки.
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Vic Levi
13:43
Авторы подобных публикаций не понимают, что чем длиннее, тем скучнее. Если краткость мать таланта, а здравый смысл его отец, то автор круглый сирота.
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
Максим Мартынов
13:41
Ну ээмм... Про удел дешмана... 4090 имеет множество версий на воздушном охлаждении, по мне так лучше видиокарту получше взять чем вот это вот всё.
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
Максим Мартынов
13:39
500 ватт + стоять они будут плотненько. Без копусных не вытянет. А БП вообще берут так чтоб он на 50-75% загружен был если ты не знал. Хотя как там воткнуть 10 я хз. А твоё неаргументированное неприня...
Почему GeForce GT 710 в 2023 году расходятся как горячие пирожки
VictoR_VK
13:37
Нахрен, в черный список очередного балабола, тут не киносайт блин
Обзор фильма "Любовь и другие лекарства" - анализ повесточки и поиск скрытых смыслов
Tin Terner
13:36
нужно ввести НАЛОГ!!!!!!!! не хочешь общаться со своей личинкой?-Плати!!! хотя уже есть алименты, но надо еще значит придумать налоги!!!! Или отдавать детей чуркам на рынок. (госдура)
Депутат Чернышов заявил о «скрытой эпидемии безотцовщины» в России
Артём Николаев
13:33
Дед решил пропиариться? Надо было заявить, что его изнасиловали лет 20 назад и подать в суд на любого понравившегося NPC - профита было бы больше.
Роберт Кеннеди открыто обвинил ЦРУ в убийстве его дяди отца и потребовал обнародовать правду
Андрей Фомин
13:24
Информация доставлена красивой! Лубянке зачёт)))
Британская разведка оценила боевую эффективность подразделений "Вагнера" в Беларуси
Алексей Иванов
13:24
Сами надули этот пузырь, вот он и лопнул! Кто успел соскочить, те в плюсе остались, остальные либо в минус ушли, либо при своих остались. Но в любом случае крайними остались при этом покупатели видеок...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
Шершарен из Шапшеронска
13:24
ЦРУ исполнитель, Роберт копай глубже
Роберт Кеннеди открыто обвинил ЦРУ в убийстве его дяди отца и потребовал обнародовать правду
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем