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Разработчики из студии Gruby Entertainment совместно с издательством SuperGG.com выпустили в продажу Deadlink — киберпанк-шутер от первого лица с элементами roguelite, который предлагает игроку стать «мозгом боевой гуманоидной оболочки, созданной для проведения секретных военных операций».

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«Ты элитный оперативник, завербованный в рамках экспериментального протокола Deadlink. Управляй автономной боевой оболочкой, чтобы расчистить себе путь сквозь узкие трущобы, извилистые лаборатории, мрачные склады и дорогие офисные здания, и сорви планы самых могущественных корпораций в мире. Используй смертельный арсенал, совершенствуй навыки и снаряжение, разрушай все вокруг и лиши корпорации их прибыли — и всё это одновременно», — гласит официальное описание к игре.

Ты главное оружие Агентства по корпоративной безопасности, и твоя задача — сделать так, чтобы корпорации, занимающиеся теневыми сделками, получили свое сполна. Тебя забросят в самую гущу событий, где одна секретная военная операция решит все проблемы и обойдется намного дешевле, чем стоимость безнадежного судебного иска. А команда экспертов штаб-квартиры АКБ тебя поддержит», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Из ключевых особенностей проекта следует выделить следующее:

случайно сгенерированные миссии;

акробатический геймплей — с прыганием, бегом, рывками, взлётами и падениями; различные комбинации оружия;

прокачка навыков и снаряжения.

Deadlink можно купить в Steam и Epic Games Store. На момент написания данного материала проект собрал более 1,2 тысячи положительных отзывов, из которых 92 % — положительные.