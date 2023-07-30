Аддон должен и графику подтянуть, и контента насыпать.

Разработчики из студии Square Enix в рамках первого дня шоу Final Fantasy Fan Fest 2023 анонсировали большое дополнение Dawntrail для своей многопользовательской игры Final Fantasy XIV. Расширение не только добавит в клиент уйму нового контента, но ещё улучшит графическую составляющую.

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Dawnrail отправит игроков в тропическую область Турал, в которой есть новые города, песчаные пляжи и, разумеется, внушительный набор приключений для их искателей. Геймерам также предоставят возможность принять участие в необычном ритуале, с помощью которого определяется следующий правитель местных земель.

Дополнение Dawntrail также добавит в Final Fantasy XIV следующий контент:

две новые профессии, предназначенные для нанесения магического урона, одна — в ближнем бою, другая — в дальнем;

повышение максимального уровня с 90 до 100 с добавлением новых навыков для всех профессий;

увесистый набор новых врагов, подземелий, снаряжения, рецептов, зелий и много чего ещё;

племена Pelupelu из Final Fantasy X.

Отдельно разработчиками проговаривались планы по улучшению графики в онлайновой Final Fantasy. Первые улучшения будут заметны именно с выходом дополнения Dawntrail и патчем 7.0., позже будут выходить и другие «улучшайзеры». Так, текстуры и тени будут представлены в более высоком разрешении. Все персонажи должны получить обновлённые волосы, глаза, кожу и так далее. Здесь авторы подчеркнули, что такие правки будут актуальны как для персонажей игроков, так и для NPC.

Большие изменения ждут систему освещения, растительность в игре тоже улучшат и сделают более детализированной. У геймеров появится возможность покрасить больше частей своего снаряжения, но использовать разрешат только два цвета на один предмет. Любителям головных уборов разрешат носить любые шляпки и банданы вместе с очками.

Рассказывая о новой графике, представители Square Enix также дали понять, что с обновлённой картинкой изменятся и минимальные системные требования игры. Разумеется, от ПК пользователей игра станет требовать больше, но от версии для PlayStation 4 авторы пока не планируют отказываться.