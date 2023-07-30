Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсировано дополнение Dawntrail для многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV
Аддон должен и графику подтянуть, и контента насыпать.

реклама

Разработчики из студии Square Enix в рамках первого дня шоу Final Fantasy Fan Fest 2023 анонсировали большое дополнение Dawntrail для своей многопользовательской игры Final Fantasy XIV. Расширение не только добавит в клиент уйму нового контента, но ещё улучшит графическую составляющую.

реклама

Dawnrail отправит игроков в тропическую область Турал, в которой есть новые города, песчаные пляжи и, разумеется, внушительный набор приключений для их искателей. Геймерам также предоставят возможность принять участие в необычном ритуале, с помощью которого определяется следующий правитель местных земель.

Дополнение Dawntrail также добавит в Final Fantasy XIV следующий контент:

  • две новые профессии, предназначенные для нанесения магического урона, одна — в ближнем бою, другая — в дальнем;
  • повышение максимального уровня с 90 до 100 с добавлением новых навыков для всех профессий;
  • увесистый набор новых врагов, подземелий, снаряжения, рецептов, зелий и много чего ещё;
  • племена Pelupelu из Final Fantasy X.

Отдельно разработчиками проговаривались планы по улучшению графики в онлайновой Final Fantasy. Первые улучшения будут заметны именно с выходом дополнения Dawntrail и патчем 7.0., позже будут выходить и другие «улучшайзеры». Так, текстуры и тени будут представлены в более высоком разрешении. Все персонажи должны получить обновлённые волосы, глаза, кожу и так далее. Здесь авторы подчеркнули, что такие правки будут актуальны как для персонажей игроков, так и для NPC.

Большие изменения ждут систему освещения, растительность в игре тоже улучшат и сделают более детализированной. У геймеров появится возможность покрасить больше частей своего снаряжения, но использовать разрешат только два цвета на один предмет. Любителям головных уборов разрешат носить любые шляпки и банданы вместе с очками.

Рассказывая о новой графике, представители Square Enix также дали понять, что с обновлённой картинкой изменятся и минимальные системные требования игры. Разумеется, от ПК пользователей игра станет требовать больше, но от версии для PlayStation 4 авторы пока не планируют отказываться.

#square enix #final fantasy xiv
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Final Fantasy XVI отправили «на золото» — почти за 3 месяца до релиза
Трейлер Final Fantasy VII Rebirth — второй части трилогии ремейка легендарной Final Fantasy VII
Тираж Nier Automata превысил 7,5 миллионов копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Просверлит всё" - Новый умный снаряд "Дрель" готовится к применению в СВО
13
Что за ракету Иран пообещал применить против флотилии США - разбираемся в подробностях
3
Поставки Индией Армении РСЗО Pinaka вызвала серьезную озабоченность в Азербайджане
1
И грянул "Гром" - Россия применяет новый комплекс ракетно-бомбового вооружения 9-А-7759 "Гром"
+
Зачем люди выкручивают антенны у Wi-Fi роутера - разоблачаем мифы
15
Правильно и с умом выбираем блок питания для своего ПК
31
Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2"
3
Собираю игровой ПК 4К@60 fps для ждуна, который до сих пор не может отказаться от PlayStation 3
20
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Июль)
11
Поворот Эрдогана на Запад не спасет экономику Турции — The Cradle
1

Сейчас обсуждают

Дядя Z
21:02
вообще не интересно истории про обаму-чмо читать
Пишущий мемуары повар Барака Обамы внезапно утонул неподалеку от резиденции бывшего президента
Дядя Z
21:00
обама-чмо.На всех машинах в том дясятилетии писали
Пишущий мемуары повар Барака Обамы внезапно утонул неподалеку от резиденции бывшего президента
Дядя Z
20:54
а чем хохлы будут,жопой своей расплачиваться,за всё это оружие поставленное.Оружие там в нычках лежит,его хохлы просто вынимают.
Пишущий мемуары повар Барака Обамы внезапно утонул неподалеку от резиденции бывшего президента
Андрей Жуков
20:41
Ты призываешь к баррикадам?
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
Андрей Жуков
20:40
Просто очередной раз умоются, что у нас ничего своего нет! От слова - совсем!!! Хотя им хоть ссы в глаза, а им всё божья роса! Буква "Ю"
По новому закону разработчики незарегистрированного открытого ПО могут быть привлечены по УК РФ
strelok1999maks
20:35
На гарантию не распространяется, пломб никаких нету ни на крышке, ни на системе охлаждения. Ну а у кого распространяется и не хотят её терять, пусть дальше используют максимум 50% мощности процессора,...
В тесте 90 термопаст ожидаемо победила Prolimatech PK-3 Nano Aluminum — лидер остался прежним
swr5
20:17
Там еще более интересно, Барак Обама вскоре после смерти своего личного шеф-повара был замечен в пятницу играющим в гольф с синяком под глазом и перевязанной рукой.
Пишущий мемуары повар Барака Обамы внезапно утонул неподалеку от резиденции бывшего президента
Анна Невская
20:09
Они говорят про жилой дом неподалеку, куда прилетела ракета ПВО. но дом, к слову, еще не заселен. Про здание СБУ никто с украинской стороны даже не отрицает. Только говорят, что там никого не было. Но...
Разрушенное ракетами здание СБУ в Днепропетровске называется жилым домом украинскими СМИ
Василий Гаврош-Морозов
19:56
если бы нёс ракеты - сдували бы загодя. но история не терпит сослагательных склонений. сдувают пустыми.
Зачем Вашингтон направляет БПЛА MQ-9 руководству Тайваня
xxxFlashxxx
19:32
Папа одной рукой педуардов на браки благославляет, другой педофилов из своей конторы прикрывает, под его начальством гомоепископня трудится, и тут же про оскорбление Бога вещает. Рехнулся совсем, ду...
Папа Римский призвал РФ возобновить «зерновую сделку»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем