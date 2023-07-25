Зрелищно.

Разработчики из студии FromSoftware сейчас ведут активную промо-кампанию по случаю скорого релиза экшена с боевыми роботами Armored Core VI Fires of Rubicon. Сегодня было опубликовано 13-минутное геймплейное видео, с помощью которого мы узнали, как будут выглядеть в игре отдельные локации, каким образом устроены здешние битвы, и какие боссы ждут будущих пилотов огромных роботов.

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Для самых придирчивых фанатов Armored Core большое геймплейное видео должно быть интересно ещё потому, что оно показывает интерфейс игры. Похоже, именно так всё и станет выглядеть на релизе.

Главный герой Armored Core VI Fires of Rubicon — независимый наёмник, который отправляется на планету Рубикон-3 на поиски загадочного вещества под названием коралл. Там ему придётся выяснить отношения с представителями разных фракций, у которых свои интересы по отношению к найденному веществу.

«Управляйте собственной мехой в скоростных сражениях, где можно двигаться в любом направлении, и попробуйте добиться победы, используя преимущества сложных участков и подвижность своей мехи на земле и в воздухе.

В Armored Core вы можете подстраивать меху под собственный стиль игры. Выбор тех или иных деталей не только меняет атаки мехи, но и напрямую влияет на её движения и стиль боя, позволяя выбирать для каждого задания особую стратегию. Сражайтесь с мощными боссами на близкой и дальней дистанции, используя широкий спектр наступательных и оборонительных тактик», — гласит официальное описание проекта в Steam.

Armored Core VI Fires of Rubicon поступит в продажу 25 августа на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.